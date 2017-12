Dólar atinge a cotação máxima do dia, em R$ 2,9050 O dólar comercial atingiu o patamar máximo do dia no final da manhã. Na ponta de venda, a moeda norte-americana foi negociada a R$ 2,9050, em alta de 1,40% em relação às últimas operações de ontem. O dólar já abriu em alta de 1,12% nesta quarta-feira (em R$ 2,8970), dia de anúncio da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que reavalia os rumos da Selic, a taxa básica de juros da economia. A Selic está em 26,5% ao ano desde fevereiro deste ano e a perspectiva de muitos analistas é de um corte de 0,5 ponto porcentual. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.