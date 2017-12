Dólar atinge baixa histórica sobre o euro O dólar atingiu hoje uma nova mínima histórica na comparação ao euro. A alta da moeda européia, que estava cotada a US$ 1,3024, ocorreu após forte movimento de venda de dólares. Nem a afirmação feita hoje pelo secretário do Tesouro dos EUA, John Snow, de que o governo norte-americano segue comprometido com uma política de dólar forte, interrompeu a venda da moeda norte-americana. Os líderes europeus culpam o enfraquecimento do dólar e aos déficits em conta corrente e orçamentário dos Estados Unidos. Snow garantiu que a administração Bush está trabalhando para equilibrar estes déficits.