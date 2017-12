Dólar atinge máxima Há pouco o dólar comercial atingia a cotação máxima do dia, R$ 1,9710, cotação igual à de fechamento do dia 9 de novembro. Nessa data o dólar atingiu a marca mais alta da moeda norte-americana desde 28 de outubro de 1999. As altas foram interrompidas pelo leilão de privatização do Banespa, com a forte entrada de divisas para o pagamento efetuado pelo comprador, o Banco Santander. Mas, desde o dia seguinte ao do leilão, o dólar vem subindo, recuperando hoje o pico anterior. Ao longo do dia, com poucas exceções, o movimento foi de alta, com a abertura a R$ 1,9580, rapidamente atingindo a mínima de R$ 1,9530. A partir daí, as altas foram se acumulando até chegar ao atual valor. Leia mais a respeito após o fechamento dos mercados.