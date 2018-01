Dólar atinge máxima de R$ 2,060 O dólar comercial está operando na máxima de venda do dia, de R$ 2,060, alta de 0,93%. Se os mercados já andavam receosos com a crise política das últimas semanas e a desaceleração da economia norte-americana desestimula as aplicações, os novos rumores da Argentina azedaram os humores e pressionaram as cotações. Os boatos dão conta de que governadores de províncias da Argentina não devem apoiar eventual plano de ajuste fiscal do novo ministro da Economia, Ricardo Lópes Murphy, comprometido com fortes cortes nos gastos do governo e alívio de impostos. Segundo analistas, oposicionistas e até membros da base governista também estariam contra as mudanças aprovadas no ano passado no regime de previdência.