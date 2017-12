Dólar atinge menor nível em 10 anos ante dólar canadense O dólar norte-americano (US$) caiu a 1,3031 dólar canadense (C$), o que corresponde ao menor nível em dez anos, pressionado pelo seu comportamento negativo ante outras moedas fortes e também por informações favoráveis oriundas da economia canadense. No início da manhã, o dólar norte-americano já tinha rompido o nível de C$ 1,31, com a notícia de que as vendas do varejo no país aumentaram 0,3% em agosto, na comparação com julho, enquanto os consenso entre analistas era de estabilidade. No meio da manhã, o Banco do Canadá previu que a economia do país deverá crescer um pouco mais do que 3% no segundo semestre, fechando o ano completo com expansão de cerca de 2%. As informações são da Dow Jones.