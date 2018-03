Dólar atinge nova máxima do dia em R$ 3,0100 Às 15h12, a cotação do dólar frente ao real atingiu nova máxima do dia - de R$ 3,0100, em alta de 3,26% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. A moeda norte-americana disparou depois que o Banco Central (BC) emitiu nota em que anunciou a disposição de reduzir o volume de papéis cambiais no mercado. Para os investidores, isso significa a redução de oferta de hedge (proteção) em dólar, o que tende a pressionar para cima as cotações da moeda norte-americana. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.