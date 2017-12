Bovespa fecha em alta de 0,87% amparado em ganhos de commodities

O índice de referência da bolsa paulista fechou em alta nesta terça-feira, 25, amparado principalmente no ganhos de commodities que impulsionaram as ações da Vale e da Petrobrás.

O Ibovespa fechou em alta de 0,87%, a 65.667 pontos. Já o dólar, após atingir R$ 3,17 com a notícia de que um juiz federal do Distrito Federal suspendeu em decisão liminar o aumento do PIS/Cofins sobre combustíveis, encerrou o pregão a R$ 3,16.

Embora mais esvaziado, o noticiário político segue no radar, com as atenções voltadas para a capacidade do governo de cumprir a meta fiscal deste ano e para as articulações do presidente Michel Temer para barrar denúncia contra ele por corrupção no plenário da Câmara dos Deputados.

"Essa dúvida em relação ao fiscal começou a ganhar corpo recentemente, mesmo após o aumento de impostos (sobre combustíveis)... A gente pode até terminar o ano cumprindo a meta, mas está muito apertado e qualquer frustração de receita faz com que a gente não alcance", disse o economista da corretora Guide Investimentos, Ignacio Crespo Rey.

Ainda dentro dos esforços para reforçar o caixa, o Ministério do Planejamento informou na véspera que o governo federal prepara um Plano de Demissão Voluntária (PDV) e de jornada de trabalho reduzida com remuneração proporcional para servidores do Executivo.