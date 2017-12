Dólar avança para R$ 2,177 na abertura O dólar à vista abriu em alta no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) desta segunda-feira, negociado a R$ 2,177. Porém a volatilidade deve ser a tônica dos negócios e não estão descartados momentos de queda. A abertura em elevação leva em conta, principalmente, acontecimentos externos. Os fatores de pressão do dólar para cima também são muitos e significativos. Pela manhã, o risco País subia quatro pontos, apesar da queda dos juros dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Mas o mais importante é o fato de que o mercado doméstico observa, desde a semana passada, um movimento de retirada de fundos estrangeiros. Esses investidores estariam migrando para ativos internacionais, em busca de qualidade. É uma realização de recursos que tem como pano de fundo a preocupação com a inflação nos países desenvolvidos e ainda não foi possível mensurar o seu tamanho. Às 9h20, a moeda subia 1,87% (R$ 2,183) Comportamento frouxo Simultaneamente, o mercado observa o comportamento mais frouxo do Banco Central. Nos dois últimos pregões, com a trajetória de alta firme do dólar no mercado doméstico (acumulado de 4,03%), reduziu drasticamente o volume de suas atuações no mercado à vista. Além disso, os operadores acreditam que a valorização recente da moeda norte-americana perante o real trará exportadores ao mercado. Também é esperado ingresso de recursos de investidores estrangeiros interessados em participar da oferta pública de ações da Lupatech.