Dólar: balança comercial preocupa O dólar comercial está bastante pressionado nos últimos dias. Ontem a moeda norte-americana fechou custando R$ 1,8468 na ponta de venda, segundo dados oficiais do Banco Central. É a taxa mais alta desde o dia 5 de janeiro. No ano, o dólar já subiu 3,2%. O nervosismo do mercado financeiro tem dado fôlego para a moeda, com muita gente preocupada em saber qual é o limite de alta. Com medo de elevações mais fortes, quem vai precisar de dólares prefere comprar agora. E também há procura por aqueles que esperam simplesmente ganhar com a desvalorização do real. O quadro de instabilidade nos mercados, incluindo o norte-americano, dá fôlego ao dólar neste momento. Exportações estão fracas Um fato concreto que tem preocupado o mercado é a reação lenta da recuperação das exportações. O objetivo do governo é chegar num volume de superávit comercial - exportações superando as importações - da ordem de US$ 4 bilhões. Mas este número otimista somente está nos cálculos do governo. Pesquisa do Banco Central junto a instituições financeiras mostra que a média dos analistas está esperando superávit de US$ 3 bilhões. As exportações não estão reagindo e as importações crescem, por conta da retomada do crescimento da economia. O ex-presidente do Banco Central (BC), Affonso Celso Pastore, é ainda mais pessimista. Segundo apurou o editor José Antônio Rodrigues, Pastore vai rever para menos sua projeção de superávit de US$ 2 bilhões. Os motivos principais, diz o ex-presidente, são os baixos preços das commodities (produtos básicos) exportados e do aumento do petróleo, que pressiona a importação. Segundo ele, 50% da pauta brasileira de exportações depende das commodities, que estão com os preços baixos. O motivo principal desta queda é que o maior mercado comprador, que é a Europa, está com uma média de crescimento de apenas 1,5%, nível insuficiente para acelerar a demanda pelos produtos brasileiros, diz Pastore. O euro, a moeda européia, barato como está favorece as exportações européias e prejudica as importações destes países. Pior para a balança comercial brasileira.