Dólar balcão abre em alta de 0,05%, a R$ 2,138 O dólar balcão abriu em alta de 0,05%, a R$ 2,138. Antes, às 9h05, o dólar à vista BM&F abrira em alta de 0,09% a R$ 2,139. Os olhos dos investidores do mercado doméstico de câmbio devem voltar-se para o noticiário e o comportamento dos ativos internacionais hoje. A agenda econômica dos Estados Unidos é vasta e apresenta vários destaques. O principal é o pronunciamento do novo presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, o primeiro desde que tomou posse. O mundo financeiro ficará à escuta e, se o comandante do banco central norte-americano der qualquer sinal sobre a trajetória futura da política monetária daquele país, ele se transformará imediatamente em negócios.