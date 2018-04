Dólar bate em 1,90 peso O dólar na Argentina esta sendo negociado, em algumas casas de câmbio da capital portenha, a 1,90 peso por dólar, apesar do confisco bancário e da baixa liquidez na economia Argentina. Ontem o dólar foi negociado por 1,75 peso por dólar. Nesta terça-feira, donos das casas de câmbio pediram que o governo de Eduardo Duhalde tome medidas contra os cambistas chamados de ?arbolitos? (em português, árvores pequenas, porque ficam plantados em algum ponto). Segundo o dono do Banco Piano, que também realiza operações bancárias, Alfredo Piano, os ?arbolitos? vendem dólares falsos e "provocam tumultos e brigas na city portenha?, acusa. ?Creio que o governo deve tomar medidas contra os ?arbolitos? porque são uma vergonha. A maioria deles vende dólares falsos, especialmente aos turistas nos fins de semana quando os bancos e as casas de câmbio estão fechados?, reclamou. Ele criticou também o fato de que ?andar pelas ruas com alguém te seguindo e oferecendo dólares é muito desagradável?. Há mais de dez anos não se via filas e muito menos cambistas nas ruas de Buenos Aires. De acordo com um destes profissionais, começou a haver uma certa migração de cambistas de outros países para Buenos Aires em busca deste novo mercado livre de dólares.