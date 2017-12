Dólar bate novo recorde no Real: R$ 2,3680 Não há motivos para uma recuperação nos mercados financeiros. Essa é a justificativa dos analistas para os números registrados no mercado financeiro durante a manhã. A crise de energia no Brasil, as incertezas em relação à Argentina e o desdobramento da crise política interna não dão sinais de solução no curto prazo. Com isso, os investidores mantêm o clima de pessimismo. O dólar chegou ao patamar de R$ 2,3680 - alta de 0,94% em relação aos últimos negócios de ontem. Trata-se do novo recorde para a moeda norte-americana desde a desvalorização cambial. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), os investidores também se mantêm retraídos. Há pouco, a Bovespa estava em queda de 1,32%. Já os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 22,960% ao ano, frente a 23,000% ao ano ontem. Em relação à Argentina, os investidores estão atentos ao anúncio da operação de troca dos papéis de curto prazo da dívida argentina por títulos mais longos. A expectativa é de que o anúncio seja feito às 17h. Apesar de não significar uma solução para os problemas econômicos do país vizinho, que se encontra em recessão há 34 meses, a operação pode dar um alívio ao mercado financeiro, pelo menos no curto prazo. Mas esse alívio deve durar pouco, pois, do lado interno, a falta de clareza em relação às conseqüências do racionamento de energia e o desenrolar da crise política ainda deixam os investidores muito inseguros. No final dessa manhã, o senador José Roberto Arruda (sem partido-DF) renunciou ao cargo. Isso aumentou a expectativa de que o senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-DF) também renuncie. Os investidores preocupam-se com a possibilidade de o senador baiano intensificar a oposição ao presidente Fernando Henrique Cardoso, o que prejudicaria ainda mais o cenário para o mercado financeiro. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.