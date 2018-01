Dólar bate os R$ 2,1020 A cotação da moeda norte-americana atingiu a máxima do dia por volta de 13h10, quando bateu os R$ 2,1020, uma alta de 1,15% em relação ao fechamento de ontem que foi de R$ 2,0780. Segundo apuração da Agência Estado junto à mesa de câmbio dos bancos atuantes no mercado, rumores sobre a renúncia do ministro da Economia da Argentina, Ricardo López Murphy, pressionaram a cotação. Próximo às 13h15, o C-Bond, título da dívida brasileira negociado nos EUA, caía 0,54%, negociado em R$ 79,562 centavos por dólar, segundo corretora norte-americana. Pela manhã, operou em R$ 80,250 centavos por dólar.