Dólar cai 0,1% e fecha a R$ 3,009 As divergências sobre se o Banco Central deve ou não intervir no mercado cambial para conter a queda da moeda norte-americana não chegou a afetar os investidores nesta sexta-feira. O dólar teve um dia de pouca oscilação, fechando com ligeira queda de 0,10%, cotado a R$ 3,009. Segundo analistas, a moeda norte-americana está sem forças para se sustentar abaixo dos R$ 3,00. Cresce no mercado a avaliação de que o dólar deverá se manter próximo dos R$ 3,00, com pequenas oscilações. No entanto, as posições contrárias manifestadas entre o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, pelo câmbio flutuante, e o senador Aloizio Mercadante (PT-SP), defendendo uma intervenção, preocupam os investidores porque podem fazer com que cresça a volatilidade da moeda norte-americana. A possibilidade mais cogitada para uma intervenção no mercado seria o Banco Central deixar de rolar integralmente a dívida atrelada ao dólar. O próximo vencimento de dívida é no dia 7 de maio, de US$ 1,5 bilhão.