Dólar cai 0,24% e juros sobem um pouco Apesar da expectativa de um dia com fortes oscilações, juros e dólar ficaram estáveis durante toda a manhã. Porém o baixo volume de negócios indica que os investidores estão em posição de cautela. A grande preocupação no momento refere-se à suspeita de ligação do presidente Fernando Henrique Cardoso com o caso das obras irregulares do fórum trabalhista de São Paulo. Esse fato não foi comprovado pela reportagem da revista IstoÉ, o que fez com que o mercado ficasse mais estável pela manhã. Há pouco o dólar estava cotado a R$ 1,8060. Uma queda de 0,24% em relação ao fechamento oficial de ontem - R$ 1,8104. Títulos prefixados de swap de 252 dias úteis pagavam juros de 19,06% ao ano. Ontem papéis com as mesmas características pagaram juros de 18,95% ao ano.