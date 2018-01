Dólar cai 0,28%, mas continua em R$ 2,90 O nervosismo esperado para o mercado internacional em decorrência dos atentados em Madri não se concretizou hoje na medida esperada no Brasil. A cotação da moeda norte-americana, que começou o dia em alta, não se sustentou. Ao final do dia o dólar encerrou os negócios cotado a R$ 2,90, com queda de 0,28%. Na mínima, o dólar foi negociado a R$ 2,89. Na máxima, a moeda norte-americana tinha atingido R$ 2,92, com valorização de 0,38%. Neste mês de março o dólar acumula pequena desvalorização de 0,17%.