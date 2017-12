Dólar cai 0,46% na abertura, a R$ 2,164 O dólar negociado no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) abriu esta sexta-feira em queda de 0,46%, a R$ 2,164. O dólar de balcão (comercial) também registrava a mesma cotação da moeda negociada na BM&F na abertura dos negócios. Segundo operadores, o mercado de câmbio desta sexta deve acompanhar o noticiário com relação à obrigatoriedade de grandes empresas exportadoras trazerem os dólares de suas vendas externas para o Brasil em um prazo máxima de 210 dias. Quarta-feira, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse em uma entrevista que o governo estudava medidas, que não passassem pela desoneração fiscal, para manter as empresas exportadoras competitivas. Na quinta, o Ministério da Fazenda confirmou que técnicos da pasta e do Banco Central estudam a adoção de medidas para diminuir o fluxo de entrada de dólares obtidos com as vendas externas. Isso porque nos Estados Unidos a agenda é fraca e as novidades internas, que estão fora do foco dos investidores há dias, podem voltar a ser computadas.