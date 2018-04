Dólar cai 0,48% e fecha em R$ 3,085 O dólar comercial fechou cotado a R$ 3,085 na venda, em queda de 0,48% em relação às últimas operações de ontem. Ao longo do dia, o valor mínimo negociado foi de R$ 3,05 e o máximo, de R$ 3,093. Com o resultado apurado agora, o dólar acumula uma alta de 33,20% no ano e queda de 11,10% em agosto. Veja às 18h30 um comentário sobre o fechamento dos mercados hoje. E não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.