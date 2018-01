Dólar cai 0,69% e fecha a R$ 3,575 O mercado de câmbio oscilou bastante nesta terça-feira, mas a trajetória de baixa prevaleceu. O dólar abriu em queda, subiu no meio da manhã e voltou a recuar, para fechar em baixa de 0,69% cotado a R$ 3,575. Os operadores disseram que o momento de pressão foi provocado pela ausência das entradas que eram esperadas para hoje e por compras isoladas de importadores. Além disso teria contribuído uma pequena disputa para formação do valor que será usado na liquidação dos títulos cambiais que vencem amanhã. O efeito desse movimento, no entanto, foi pequeno porque a rolagem foi de 92,9% do total da dívida que está vencendo.