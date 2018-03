Dólar cai 1,05%, para R$ 2,914 O dólar voltou a testar o suporte de R$ 2,90 hoje e atingiu, na mínima, baixa de 1,70%, vendido a R$ 2,895. A máxima chegou a R$ 2,933, mas a moeda norte-americana não sustentou este patamar e terminou o dia cotada a R$ 2,914, uma baixa de 1,05%. Os C-Bonds permaneceram em novo nível histório acima dos 90 centavos de dólar. O risco Brasil fechou em 752 pontos base (-22 pontos). Segundo operadores, o comportamento da moeda evidencia que as altas da sexta e da segunda-feira foram de operações pontuais. A tendência para a moeda segue como de queda, já que há expectativa forte de ingresso de recursos via captações do setor privado. O mercado avalia que pelo menos US$ 1,2 bilhão pode ingressar no País ainda este mês.