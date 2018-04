Dólar cai 1,7% ante real com melhora no cenário externo

A queda da moeda norte-americana no mercado local foi ampliada pela recuperação dos preços das commodities.

O dólar caiu 1,73 por cento, a 1,936 real. No mercado externo, a divisa norte-americana chegou à mínima em um mês ante uma cesta com as principais moedas globais.

Depois dos resultados trimestrais acima das expectativas do Goldman Sachs e da Johnson & Johnson, foi a vez do setor de tecnologia impulsionar os mercados acionários com a Intel.

"Os balanços trouxeram um alívio às preocupações sobre o ritmo de recuperação da economia que predominava na semana passada, provocando um movimento mundial de diminuição da aversão ao risco", afirmou Silvio Campos Neto, economista-chefe do Banco Schahin.

O principal índice d bolsa de valores brasileira avançou quase 5 por cento, acompanhando o salto das bolsas norte-americanas.

Campos destacou que, além dos resultados corporativos melhores, a expectativa positiva sobre o Produto Interno Bruto (PIB) da China ajudou na recuperação das commodities. O índice de commodities RJ/CRB subiu mais de 1 por cento.

Dados positivos sobre a produção industrial dos Estados Unidos, que apresentou retração abaixo do esperado em junho, também contribuíram para reduzir a apreensão dos investidores, sugerindo que a recessão está se abrandando.

No mercado interno, o fluxo cambial líquido está positivo em 436 milhões de dólares nos oito primeiros dias úteis de julho, segundo dados divulgados pelo Banco Central.

O relatório mostrou ainda que o BC reduziu as compras de dólar no mercado à vista, adquirindo 222 milhões de dólares em julho (em operações liquidadas até o dia 10). Esse volume é inferior às compras de 1,278 bilhão de dólares efetuadas no mesmo período do mês passado, quando o fluxo cambial somou 913 milhões de dólares.