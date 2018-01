Dólar cai 3,49% e fecha em R$ 3,60 A moeda norte-americana começou a semana em forte queda de 3,49%, encerrando os negócios nesta segunda-feira cotada a R$ 3,60. A entrada de recursos e a montagem do Ministério do futuro governo, além de um leilão de US$ 200 milhões em linhas externa, ajudaram na baixa do dólar. O fato de algumas empresas brasileiras terem voltado ao mercado externo realizando captações também ajudou.