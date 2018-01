Dólar cai 4,73% em janeiro e Bolsa acumula alta de 14,73% O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,2150 em queda de 0,05% em relação aos últimos negócios de ontem. Com este resultado, a moeda norte-americana acumula uma queda de 4,73% no mês de janeiro. Durante esta terça-feira, o dólar oscilou entre a máxima de R$ 2,2220 e a mínima de R$ 2,2060. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) apresentou oscilação durante o dia, tendência que ficou ainda mais forte depois que o banco central dos Estados Unidos elevou o juro no país em 0,25 ponto porcentual - de 4,25% para 4,5% ao ano. O Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - fechou o dia em alta de 0,37%, no décimo recorde do mês, para 38.382,8 pontos. O patamar supera máxima histórica atingida ontem, de 38.242 pontos. O volume da Bovespa hoje foi novamente forte, somando R$ 3,03 bilhões. No mês, a Bolsa subiu 14,73% em janeiro. A reunião do Federal Reserve foi histórica, já que marcou a última participação de Alan Greenspan que passará o cargo de presidente do banco central dos Estados Unidos para Ben Bernanke.