Dólar cai a 115,79 ienes; euro sobe a US$ 0,9272 O dólar caiu frente ao iene e ao euro em Nova York, pressionado pela queda drástica na confiança do consumidor norte-americano. Segundo analistas, esse declínio reforçou as expectativas do mercado para um corte de juro agressivo das taxas de juro norte-americanas pelo Fed. A queda do dólar ocorreu numa sessão de baixo volume, segundo traders. "O dólar passou o dia sob pressão, mas esta não é uma tendência real", disse o vice-presidente da Fortis em Nova York, John Schein. No fim da tarde em Nova York, o iene estava sendo negociado a 115,79 por dólar, de 116,70 por dólar ontem; o euro era negociado a US$ 0,9272, de US$ 0,9186 ontem. As informações são da Dow Jones.