Dólar cai a R$ 1,7940 Há pouco o preço do dólar estava cotado a R$ 1,7940 na ponta de venda dos últimos negócios. Uma queda de 0,59% em relação ao fechamento oficial de ontem - R$ 1,8047. No início do dia, o dólar já abriu em queda de 0,26%, cotado a R$ 1,8000, patamar ideal apontado pelos analistas consultados pelo Broadcast - serviço de notícias em tempo real da Agência Estado. A cotação de R$ 1,80 agrada o governo, pois o País tem dívidas em dólar. Também os exportadores consideram esse o melhor patamar, já que precisam do dólar em níveis mais elevados para que o preço do produto brasileiro seja competitivo no mercado externo.