Dólar cai a R$ 1,842 com EUA e IED

O dólar à vista fechou, ontem, no menor valor desde 14/9/2000, a R$ 1,842 na BM&F (-0,81%) e no balcão (-0,75%). A queda foi induzida pelas firmes altas das Bolsas nos EUA e em São Paulo e o recorde de ingressos de Investimento Estrangeiro Direto no País em junho (US$ 10,318 bilhões). Por isso, a compra pelo Banco Central de US$ 750 milhões não conteve a baixa. Os mercados de ações subiram com notícias sobre fusões e aquisições no setor de petróleo e resultados de empresas farmacêuticas. A ausência de fatos novos sobre o mercado de hipotecas estimulou vendas de títulos dos EUA e compra de dólar lá fora. Aqui, a Bovespa subiu 1,03%, para 58.036,8 pontos. O juro de janeiro 2010 ficou em 10,77%. E o risco Brasil subiu a 169 pontos. O discurso do ex-presidente do Fed Alan Greenspan, hoje, pode mexer com os mercados.