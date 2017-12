Dólar cai a R$ 2,44 com calma na Argentina Fluxo positivo, maior confiança na Argentina e a expectativa de um acordo entre o Brasil e o FMI fizeram as cotações do dólar cair consistentemente hoje. Há pouco, o comercial para venda já estava cotado abaixo de R$ 2,44. Na abertura, a queda do dólar no Brasil já refletia a melhora da situação argentina, inicialmente, com o empréstimo do Banco Mundial, de US$ 330 milhões, à província argentina de Santa Fé. Mas mais importante ainda é a suspensão do próximo leilão de títulos do governo, que, segundo analistas, sinalizaria uma troca de papéis da dívida interna de até um ano por outros com vencimento mais longo. Ninguém sabe os termos dessa operação - que sequer foi confirmada oficialmente pelo governo. Os papéis que serão oferecidos, seus prazos e as taxas acordadas é que definirão se a operação garantirá o fôlego pretendido pelo país vizinho a um custo razoável. Além disso, está na fase conclusiva o acordo político em torno do ajuste fiscal, que seria votado ainda hoje, transformando-se em lei. Hoje à tarde, a Câmara de Deputados da Argentina analisa o projeto de lei sobre o conceito de déficit zero imediatamente e que prevê o corte dos salários de funcionários públicos e das aposentadorias. O tamanho do corte ainda está em discussão, mas ao menos a questão do ajuste fiscal caminha para um acordo e, portanto, contribui para um arrefecimento do clima tenso na Argentina. Por enquanto, o mercado mostra-se mais equilibrado, com a crise argentina já embutida nos preços. Mas os especialistas são unânimes ao afirmar que os investidores ainda estão sensíveis a notícias negativas vindas da Argentina. Ou seja, uma eventual pior a no cenário voltará a pressionar as cotações. Afinal, não se sabe por quanto tempo a Argentina consegue adiar um desfecho por meio de trocas de títulos e corte de gastos. Além disso, operadores observam que, se o entendimento político está evoluindo, a pressão popular está aumentando, o que pode gerar problemas para o governo. Ao menos, surgiu o primeiro sinal mais claro dos governos estrangeiros. A declaração do presidente da França, Jacques Chirac, durante a reunião do G-8 em Gênova, de que a organização assegurará que a Argentina não entre em um colapso, estimulou perspectivas mais positivas sobre o país. Brasil mais preparado acalma mercados A maior tranqüilidade do mercado brasileiro também reflete as perspectivas de um acordo brasileiro com o Fundo Monetário Internacional (FMI), com o objetivo de amenizar os efeitos de um colapso na Argentina. Ambas as partes acenam com muita confiança, e há outros sinais de que o contágio de um desfecho traumático no país vizinho serão limitados e de curta duração aqui. O banco de investimentos Goldman Sachs, por exemplo, elevou a recomendação das ações brasileiras em sua carteira de mercados emergentes ao mesmo tempo em que reduziu a recomendação para ações mexicanas. Um dos motivos que levaram os analistas do banco a recomendar o aumento de ações de empresas brasileiras está a forte depreciação dos papéis em dólar. Os analistas do Goldman Sachs elevaram a projeção para o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) a ser alcançada em 12 meses. Segundo o banco, a Argentina ainda é um fator preponderante de risco para o Brasil, mas avaliam que muito deste risco já está embutido nos preços. Se houver um desfecho negativo da crise argentina, o Brasil pode sofrer conseqüências, "mas acreditamos que tal impacto será provavelmente limitado e de curta duração", dizem os analistas. Números dos mercados Às 15h, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,4450, com queda de 2,55%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 25,050% ao ano, frente a 25,500% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em alta de 1,08%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava alta de 3,29%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em queda de 0,60%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em queda de 1,14%%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.