Dólar cai a R$ 3 e Selic pode cair Os mercados voltaram a ter um dia de recuperação, fechando o mês com todas as cotações em níveis mais otimistas. Hoje medidas do Banco Central (BC) e indícios de retomada de linhas de crédito de instituições estrangeiras ajudaram na queda do dólar, que chegou a ficar abaixo dos R$ 3, ainda que por pouco tempo. Nesse nível, já começam a surgir apostas de queda na Selic, a taxa básica referencial de juros da economia, atualmente em 18% ao ano. O Comitê de Política Monetária (Copom) instituiu o viés de baixa em sua última reunião mensal. Isso significa que o BC pode reduzir a Selic quando achar adequado. Mas, como a próxima reunião será no dia 18 de setembro, analistas consideram que não valerá a pena mexer na Selic depois de quarta-feira da semana que vem. Acredita-se que se o dólar mantiver a tendência de queda, especialmente, se as cotações se mantiverem abaixo de R$3, as probabilidades de corte crescem bastante. Fala-se em uma redução de até 0,5 ponto porcentual. Além de razões mais estruturais, o mercado espera que as próximas pesquisas de intenção de votos mostrem uma tendência sólida de ascensão de José Serra, o candidato preferido pelos profissionais de mercado. Segundo analistas, uma melhora de Serra pode ajudar o dólar a cair ainda mais. Já no domingo será divulgado o resultado do Datafolha. Mas, de qualquer forma, a entrada de recursos de grandes operações é vista como um sinal de que as instituições financeiras internacionais estão retomando negócios com o Brasil. A entrada de dólares será reforçada pela flexibilização das regras definidas pelo BC para os leilões diários de linhas complementares de financiamento a exportadores. Esses leilões, cuja meta era de US$ 100 milhões diários, vinham fracassando por falta de demanda. O mercado considerava os créditos muito caros e complicados operacionalmente. A percepção de que as linhas ficaram mais simples ajudou a derrubar o dólar hoje. Na próxima segunda-feira, os mercados norte-americanos permanecerão fechados em função do feriado nacional em comemoração do Dia do Trabalho. Sem a referência do maior mercado mundial, aqui também os volumes de negócios devem cair muito, especialmente no câmbio. Mercados O dólar comercial foi vendido a R$ 3,0100 nos últimos negócios do dia, em baixa de 2,11% em relação às últimas operações de ontem, oscilando entre R$ 2,9910 e R$ 3,0530. Com o resultado de hoje, o dólar acumula uma alta de 29,97% no ano e queda de 8,79% nos últimos 30 dias. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagam taxas de 19,720% ao ano, estáveis em relação a ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 0,70% em 10382 pontos e volume de negócios de R$ 793 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 23,53% em 2002 e alta de 11,14% nos últimos 30 dias. O principal destaque foram os papéis da Inepar PN (preferenciais, sem direito a voto), com desvalorização de 16,67%. ON (ordinárias, com direito a voto). Mercados internacionais Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,09% (a 8663,5 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York -caiu 1,57% (a 1314,85 pontos). Às 18h, o euro era negociado a US$ 0,24; uma queda de 0,9818%. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em baixa de 1,25% (375,16 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.