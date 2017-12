Dólar cai abaixo da marca de R$ 3,00 O dólar comercial abriu em levíssima alta, de 0,20%, cotado a R$ 3,006. Logo em seguida, porém, inverteu a mão e passou a cair, rompendo a marca dos R$ 3,00. Às 10h19, caía 0,43%, cotado a R$ 2,987. O fechamento de ontem, a exatos R$ 3,00, havia sido o mais baixo em oito meses. A desvalorização do dólar até ontem já acumulada 10,53% no mês e 15,25% no ano. Há dias o mercado apontava os R$ 3,00 como um piso para a moeda, mas há, também, os mais otimistas afirmando que R$ 2,80 seria um valor adequado. As notícias favoráveis à queda do dólar continuam. Ontem, houve o anúncio de que a Petrobras irá reduzir o preço dos combustíveis, o que deverá reduzir pressões inflacionárias. Segundo o porta-voz da presidência, André Singer, o governo deverá anunciar hoje um resultado favorável para o saldo trimestral positivo nas transações correntes entre o país e o exterior. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.