Dólar cai abaixo de R$ 1,90 pela 1ª vez desde setembro

O dólar encerrou em queda no mercado brasileiro, rompendo o patamar de R$ 1,90 no fechamento pela primeira vez desde o dia 26 de setembro. As operações locais acompanharam a recuperação das bolsas de valores globais diante da divulgação de mais balanços corporativos melhores que as expectativas.

Veja também:

ESPECIAL: Dólar, o fim de uma era?

As medidas do Brasil contra a crise

As medidas do emprego

De olho nos sintomas da crise econômica

Dicionário da crise

Lições de 29

Como o mundo reage à crise

A moeda norte-americana caiu 0,79%, para R$ 1,889 na venda. Frente uma cesta com as principais moedas mundiais, o dólar subia 0,17%. "O câmbio tem acompanhado o movimento altista do mercado acionário", afirmou o gerente de negócios da Casa Paulista Assessoria Bancária, Carlos Alberto Postigo.

Os resultados corporativos acima do esperado divulgados por Credit Suisse, Bunge e 3M animaram os investidores e sustentaram as bolsas de valores em território positivo.

Os pregões europeus avançaram pela nona sessão consecutiva e atingiram o maior patamar de fechamento em oito meses. O índice Dow Jones superou os 9.000 pontos pela primeira vez desde o início de janeiro, enquanto o Ibovespa avançou mais de 2 por cento.

"Porém, nesses patamares de alta, os mercado acionários podem ter uma realização de lucro, que poderá ter efeitos sobre o dólar", disse Postigo.

Também repercutiram bem as vendas de moradias usadas nos Estados Unidos, que aumentaram em junho num ritmo anual mais forte que o esperado, em um sinal de que o setor imobiliário está se recuperando lentamente.

A Associação Nacional de Corretores dos EUA informou nesta quinta-feira que as vendas cresceram 3,6% em junho, para uma taxa anual de 4,89 milhões de unidades, ante leitura revisada para baixo de 4,72 milhões em maio.

Postigo lembrou que outra pressão sobre o câmbio no mercado local é o movimento dos bancos para manter o dólar baixo frente ao real, buscando lucrar com suas posições vendidas. Os bancos estavam, em 22 de julho, com posição líquida "vendida" em cerca de US$ 5 bilhões no mercado futuro da BM&FBovespa.

"As compras do Banco Central além do fluxo cambial têm gerado esse movimento especulativo por parte dos bancos", destacou Postigo.

O BC comprou neste mês US$ 405 milhões no mercado à vista em operações liquidadas até o dia 17 de julho, enquanto o fluxo cambial no período ficou negativo em US$ 330 milhões. O volume financeiro na BM&FBovespa somava nesta quinta-feira US$ 1,8 bilhão.