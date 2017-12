Dólar cai abaixo de R$ 2,50 O dólar comercial rompeu nesta terça-feira o piso dos R$ 2,50 e registrou a mínima do dia, de R$ 2,4980, uma queda de 0,52%. Desde o dia 21 de maio de 2002 o dólar não fecha com uma cotação abaixo dos R$ 2,50 (nesse dia, a cotação ficou em R$ 2,483). Às 11h52, a cotação já havia retornado a R$ 2,50, o que representa uma queda de 0,44% sobre o fechamento de segunda-feira. Segundo operadores, a entrada de dólar continua acima das saídas e com o dia ainda tranqüilo no cenário externo não há compradores. O mercado está de olho no Banco Central, que pode anunciar leilão de compra da moeda americana. O dólar também poderá subir em função da reação do mercado internacional à decisão de hoje do Banco Central dos Estados Unidos sobre o juro básico norte-americano. A expectativa é de um novo ajuste em 0,25 ponto para 3% ao ano.