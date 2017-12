Dólar cai abaixo de R$ 2,90 Saldo positivo na balança comercial do dia, com duas importantes exportadoras na venda, e perspectivas de captações fortes logo depois da virada do ano, mantiveram o dólar abaixo dos R$ 2,90 na manhã de hoje. A marca não era quebrada há mais de um mês, desde o dia 10 de novembro, quando fechou a R$ 2,887.