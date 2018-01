Dólar cai abaixo de R$ 3,50 O dólar acentuou a queda agora no meio da tarde depois do anúncio do resultado do leilão de títulos cambiais, considerado positivo pelo mercado. A moeda norte-americana, que encerrou a manhã cotada a R$ 3,50, rompeu esta marca psicológica e era cotada por voltas 14h42 a R$ 3,4700, em baixa de 1,56%. No leilão, o BC vendeu US$ 1,220 bilhão em contratos. Desta forma, o BC já conseguiu rolar 47,1% do vencimento de US$ 2,6 bilhões previsto para o dia 2 de janeiro. Um segundo leilão, de 18.900 contratos (na manhã foram ofertados 31.100), já foi anunciado para esta tarde. Esta segunda oferta equivale a cerca de US$ 850 milhões. Além do leilão, a boa acolhida do mercado de câmbio à alta dos juros pelo Copom e às sinalizações de austeridade do novo presidente do BC, Henrique Meirelles, também ajudam a revalorizar o real.