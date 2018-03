Dólar cai ao menor nível desde 21 de janeiro O dólar comercial retomou a queda hoje para fechar na mínima do dia e no patamar mais baixo desde 21 de janeiro, a R$ 3,485 na venda, com baixa de 1,05%. Segundo operadores, uma das principais razões para o recuo foram as negociações na Organização das Nações Unidas (ONU) visando a extensão para 45 dias, em vez da próxima segunda-feira, do prazo-limite para o Iraque se desarmar. A conclusão da rolagem integral do vencimento de cambiais de US$ 1,901 bilhão na quinta-feira e o compromisso do presidente Lula em antecipar o envio da proposta das reformas tributária e da Previdência para apreciação pelo Congresso, também influenciaram no resultado. Além disso, também pesaram a elevação pela Fitch para estável da perspectiva do rating da dívida em moeda estrangeira de 15 empresas brasileiras e as declarações elogiosas feitas ao governo pelo diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Horst Köhler. O anúncio pela Agência Nacional do Petróleo, de que a Petrobras fez nova descoberta em Sergipe de óleo com excelente qualidade, segundo analistas especializados, não pegou o mercado cambial aberto, mas deve influenciar positivamente o dólar amanhã. A Petrobras roubou a cena da Bovespa na última hora do pregão e, em grande parte foi responsável pela alta de 0,30% do índice teórico paulista. O volume financeiro somou R$ 434 milhões. Os negócios em São Paulo vinham sendo pautados exclusivamente por Wall Street, quando a Agência Nacional do Petróleo (ANP) informou que recebeu no dia 7 de março o comunicado da descoberta de uma acumulação de petróleo de na Plataforma Continental do Estado de Sergipe, área que tem como única concessionária a Petrobras. As taxas de juros projetadas no mercado de futuros fecharam em ligeira queda nesta terça-feira, reagindo ao recuo do dólar abaixo de R$ 3,50 e ao bem-sucedido leilão do Tesouro. Embora operadores digam que ainda é cedo para consolidar uma aposta para a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que acontece na próxima semana, o risco de uma elevação mais intensa parece ser menor. Diferentemente do que acontecia há alguns dias, já há um grupo de operadores apostando em manutenção de juros, embora os contratos embutam hoje um ajuste próximo a 0,5 ponto percentual.