Dólar cai apesar dos juros mais baixos Em teoria, juros menores tendem a aumentar a pressão sobre o câmbio, por tornar o investimento em reais menos atraente e por incentivar as empresas a captar recursos no mercado doméstico, e não no exterior. No Brasil isso não está ocorrendo, porque o País está recebendo um grande volume de capital estrangeiro. O fluxo positivo de recursos impede a alta da moeda, que está em R$ 1,80 há várias semanas. O economista-chefe da Sul América Investimentos, Luiz Carlos Costa Rego, diz que o dólar não sobe porque os juros, ainda que em queda, continuam muito altos. Com isso, mesmo com o recuo da taxa básica de juros - Selic, de 18,5% para 16,5% ao ano, em menos de um mês, não há saída expressiva de capitais. Costa Rego entende ainda que os juros continuam muito altos para levar as empresas a abandonar a captação de recursos no exterior. O custo de captar no mercado interno é elevado, e os prazos são curtos, afirma. Este quadro pode estar mudando A opinião é do consultor Nathan Blanche, da Tendências Consultoria Integrada. "Algumas empresas começam a optar pela liquidação de suas dívidas externas, já que não há mais espaço para as arbitragens, em que se ganha com a diferença entre os juros internos e externos", afirma. Segundo ele, a taxa de câmbio ainda se mantém em torno de R$1,80 graças ao bom volume de venda de ativos, como por exemplo, a operação de American Depositary Receipt (ADRs) - papéis de empresas estrangeiras negociados nos Estados Unidos - anunciada pela Petrobrás. Contra ponto: investimentos externos Costa Rego, porém, prevê que o País vá receber volumes expressivos de investimentos estrangeiros diretos nos próximos meses, o que pode derrubar a cotação do dólar. Ele não descarta a possibilidade de que, mesmo com os juros atingindo 15% no fim do ano, o dólar possa chegar a R$ 1,70. Já o chefe de Derivativos do banco Lloyds TSB, Maurício Zanella, entende que o fluxo de recursos deve se manter constante, mas não acredita que as cotações caiam. Segundo ele, o prêmio para ficar devedor em dólar, apostando na queda das cotações, é pequeno hoje. Isso porque, quando o preço da moeda norte-americana fica abaixo de R$ 1,80, os investidores compram dólares na expectativa de vendê-lo depois, a uma cotação mais alta. Porém, se o movimento de compra é forte, a cotação da moeda norte-americana sobe. Ele acredita que o dólar deve fechar o ano entre R$ 1,83 e R$ 1,85.