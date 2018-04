Dólar cai com ajuste após feriado e entrada de recursos

O dólar fechou em queda frente ao real nesta quinta-feira, influenciado por um desmonte de posições feitas por investidores antes do feriado prolongado de Carnaval e por uma entrada de recursos, segundo operadores. A moeda norte-americana encerrou o dia em queda de 1,43 %, cotada a R$ 2,345. Veja Também: As medidas do emprego De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise De acordo com Rodrigo Nassar, gerente da mesa financeira da Hencorp Commcor Corretora, houve um ajuste técnico. "Muita gente comprou dólar (antes do Carnaval) com receio de ficar dois ou três dias sem poder fazer nada, à mercê dos mercados lá fora", disse. Ainda segundo Nassar, houve pela manhã uma quantidade considerável de recursos em moeda estrangeira entrando no mercado doméstico, o que acabou reforçando a queda do dólar. Nesta quinta-feira, o Banco Central divulgou dados sobre o fluxo cambial no país, que está positivo em 796 milhões de dólares nos 15 primeiros dias úteis de fevereiro. A autoridade monetária realizou ainda três leilões simultâneos de venda de dólares com compromisso de recompra, porém nenhuma proposta foi aceita. Para Sidnei Moura Nehme, diretor-executico e econômico da NGO Corretora de Câmbio, há uma tendência natural de queda do dólar. "O que está causando o retardamento desse processo é o fato de os investidores ainda não terem uma estratégia acertada para se livrarem desses dólares (comprados diante do receio da crise global)." Os mercados acionários mostravam-se divididos. Os índices europeus subiram, enquanto as bolsas de valores dos Estados Unidos exibiam volatilidade perto do horário de fechamento do mercado de câmbio no Brasil. Enquanto isso, a Bovespa subia perto de 1 por cento. Frente a uma cesta com as principais moedas mundiais, a divisa norte-americana exibia queda de 0,2 por cento.