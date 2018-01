Dólar cai com boas notícias e entrada de dinheiro estrangeiro O dólar abriu em queda forte, de 1,46%, cotado a R% 3,715. Pouco depois, diminuiu um pouco a alta, mas só um pouco, para 1,33%, a R$ 3,72. No noticiário não faltam mesmo motivos para o dólar dar hoje continuidade à trajetória de queda registrada ontem. O futuro ministro Antonio Palocci deu uma entrevista ontem à noite e apresentou toda a espécie de garantia que o mercado queria ouvir, inclusive que o juro será aumentado se isso for necessário para controlar a inflação. O anúncio do novo presidente do Banco Central é esperado para hoje e há um compromisso de Palocci de que o escolhido "tem experiência internacional". Os últimos rumores apontam para o tucano Henrique Meirelles, que é um homem do mercado financeiro, respeitado, embora não seja exatamente um operador. Além disso, os destaques da MP 66 foram votados e o resultado é completamente favorável ao novo governo. A pauta de votações do Congresso está liberada para outras decisões importantes serem tomadas. Dinheiro estrangeiro voltando A confirmação de que o Bradesco fez uma captação externa muito superior ao que pretendia (lançou US$ 50 milhões e captou US$ 175 milhões) e que o dinheiro entrará no País já influenciou positivamente ontem e deve continuar hoje. Principalmente porque ele não está sozinho. O Votorantim também tinha iniciado uma investida externa por um volume de US$ 70 milhões e acabou conseguindo US$ 150 milhões. O dinheiro estrangeiro está voltando às mesas de operações e, contra isso, não há argumentos. Com tudo isso, a perspectiva é de que a queda do dólar tenha realmente seqüência.