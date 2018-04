Dólar cai com boato eleitoral e ajuda a exportadores As novidades positivas têm caído a conta-gotas nos últimos dias no mercado de câmbio. E, embora tenham mostrado efeito limitado, o certo é que o dólar tem subido menos nos últimos dias e alguns especialistas arriscam dizer que a moeda norte-americana está perto de encontrar um equilíbrio, ao redor de R$ 3,20. Na abertura dos negócios, às 9h43, a moeda norte-americana estava sendo vendida a R$ 3,1800, em queda de 0,93% em relação ao fechamento de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagavam taxas de 22,450% ao ano, frente a 22,750% ao ano negociados ontem. Para essa expectativa se concretizar hoje, garantindo uma interrupção na trajetória de alta, que se mantém há cinco dias, colaboram dois fatores, segundo especialistas. O primeiro, que deve merecer toda a atenção do mercado não é confirmado, mas deve animar os investidores pois diz respeito ao tema do momento: as eleições. Segundo o boato que circula no mercado, as próximas pesquisas eleitorais mostrarão queda nas intenções de voto de Ciro Gomes. Ver Ciro perder força e Serra subir é a única condição que pode levar o mercado a, finalmente, dar maior crédito ao acordo que o Brasil firmou com o FMI. O segundo, oficial, é a disponibilidade de US$ 2 bilhões de recursos do FAT que se somarão ao anterior US$ 1,9 bilhão do BNDES para financiar as exportações. Sobre esse tema ainda, o ministro Pedro Malan, em entrevista ontem, aumentou as expectativas de que o fornecimento das linhas de financiamento às exportações está prestes a se tornar realidade. Muitos acreditam que mais novidades sobre o tema sejam divulgadas ainda hoje e que, já a partir de segunda-feira, esses recursos estejam disponíveis para os exportadores. "Esse dinheiro deve vir com medidas que garantam seu direcionamento aos exportadores e vai aliviar significativamente a demanda por dólares", diz um profissional ligado ao segmento de comércio exterior.