Dólar cai com boatos a favor de Serra O dólar comercial manteve-se a manhã toda em queda, como previam os especialistas no início do dia. O principal combustível do bom humor, que surgiu ontem à tarde, foram novos rumores sobre pesquisas eleitorais, que desta vez favoreceriam o candidato do governo. Segundo os comentários, Ciro Gomes (Frente Trabalhista) perde pontos e o preferido do mercado, José Serra (PSDB/PMDB), avança. Números que circularam nas mesas de operação referem-se às expectativas sobre o Datafolha que será divulgado neste final de semana. O DataFolha, assim como o Instituto Vox Populi, que também divulgará os seus números neste final de semana, está concluindo hoje as entrevistas que começaram a ser feitas ontem com eleitores de todo o País. Desde a tarde de ontem os rumores sobre uma melhora no desempenho de Serra estavam no mercado. As especulações de que as pesquisas apontam para queda significativa de Ciro ganharam força perto do fechamento do pregão. O segundo fator de ânimo são as perspectivas em relação à disponibilidade de linhas de financiamento à exportação, que o mercado espera já para a próxima segunda-feira. Operadores do mercado cambial acompanharão com toda atenção a entrevista do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Eleazar de Carvalho, agora à tarde, sobre as regras que serão usadas para essas operações. A participação da instituição em mais esse esforço do Banco Central (BC) para irrigar o mercado vai além do US$ 1,99 bilhão que já tinha sido anunciado pelo ministro Sérgio Amaral. O BNDES está dispondo de outros R$ 2 bilhões provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para financiar os exportadores. Boa parte dos especialistas defende que o BC use mecanismos para garantir o endereço desses dólares. Outros, ao contrário, afirmam que se optar por isso, a autoridade monetária estaria ferindo a política de câmbio livre. A opinião dos primeiros parece prevalecer no mercado e, praticamente, existe um consenso de que se as linhas para o exportador vierem logo e com direcionamento correto, as cotações cederão, já que tiram uma das pressões importantes do mercado. Outras dessas pressões, no entanto, prevalecerão. Os operadores dizem que as empresas com compromissos no exterior continuam antecipando compras de dólar sempre que a cotação se mostra um pouco mais baixa. Na manhã de hoje, alguns especialistas começaram a apostar que a moeda norte-americana está perto de encontrar um ponto de equilíbrio, em torno de R$ 3,20. Mercados Às 15h, os dólar comercial estava sendo vendido a R$ 3,1550; em queda de 1,71% em relação às últimas operações de ontem. Ao longo do dia, o valor mínimo negociado foi de R$ 3,1350 e o máximo, de R$ 3,1800. Com o resultado apurado agora, o dólar acumula uma alta de 36,23% no ano e de 9,85% em agosto. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagavam taxas de 22,280% ao ano, frente a 22,750% ao ano ontem. Já os títulos com vencimento em agosto de 2003 apresentam taxas de 25,600% ao ano, frente a 25,950% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 2,73% em 9434 pontos e volume de negócios de cerca de R$ 285 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 30,45% em 2002 e de 3,27% só em agosto. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, seis apresentaram baixa. O principal destaque são os papéis da Embratel ON (ordinárias, com direito a voto), com alta de 10,53%. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - apresenta queda de 0,51% (a 8773,4 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - sobe 1,09% (a 1359,68 pontos). O euro opera em alta de 0,21%; sendo negociado a US$ 0,9840. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em alta de 0,73% (373,95 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.