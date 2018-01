Dólar cai com expectativa sobre nomes, ajuste e linhas do BC O dólar opera em queda desde o início da manhã devido a uma somatória de fatores. Um dos destaques é a expectativa em torno do anúncio do Ministério do governo Lula e, principalmente, do nome que ocupará a presidência do BC. O último cotado para o cargo, Pedro Bodin, do Icatu, agrada muito ao mercado. Os analistas consideram positivo o fato de Bodin ter perfil parecido com o de Fraga. Assim como o atual presidente do BC, Bodin é da PUC-Rio, estudou nos EUA e tem experiência em mercado financeiro. Além disso, no passado, Bodin trabalhou com Fraga na diretoria do BC. O dólar também recua impulsionado por um ajuste à alta das cotações de sexta-feira, quando os vencimentos da dívida pública cambial e do futuro de dezembro causaram pressões. As declarações do diretor de Política Econômica do BC, Luiz Fernando Figueiredo, sobre a oferta de linha externa, também contribuem para o comportamento positivo do mercado. Às 11h32, o dólar comercial era cotado a R$ 3,61, com queda de 1,23%, no mercado à vista.