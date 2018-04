Dólar cai com expectativas de queda no juro O dólar comercial atingiu a cotação mínima do dia, em queda de 1,44%, cotado R$ 2,47. Operadores das mesas de negociação disseram que os bancos estão se desfazendo de posições assumidas no mercado à vista nos últimos dias, porque o mercado está muito "comprado" e surgiu hoje a expectativa de eventual queda do juro na reunião do Copom da próxima semana. Como não há especulações sobre novas pesquisas eleitorais, o sentimento no mercado agora é de que o dólar poderá reverter o movimento de alta das últimas semanas. Um operador disse também que há exportadores vendendo moeda, mas em pequenos lotes.