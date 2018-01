Dólar cai com noticiário tranquilo, rolagem e entradas Com a definição na presidência do BC sendo cada vez mais bem aceita pelo mercado e a rolagem do próximo vencimento de dívida cambial praticamente concluída (92,9% do total de US$ 1,8 bilhão foram rolados na sexta-feira), a trajetória da cotação do dólar deve continuar entre estável e em queda, neste início de semana. O dólar abriu em queda de 0,80%, cotado a R$ 3,700, e às 10h23 caía 0,78%, a R$ 3,701. Clique aqui para saber como está o dólar O noticiário não apresenta novidades capazes de provocar mudanças no comportamento dos investidores e a escolha da diretoria do Banco Central, a grande coriosidade que paira atualmente nas mesas de operações, só será definida após a posse do novo governo, segundo declararam Henrique Meirelles e o próximo ministro da Fazenda, Antonio Palocci. Na sexta-feira, o mercado chegou a especular com alguns nomes e isso provocou oscilações de cotação, mas os rumores foram desmentidos. Além disso, parte dos recursos que algumas instituições captaram no exterior recentemente devem entrar no País nesta semana, o que deve auxiliar a manter o fluxo de recursos equilibrado, ou até favorável. Até porque, as empresas que vão precisar de moeda estrangeira para honrar compromissos nos próximos dias, anteciparam compras.