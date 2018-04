Dólar cai com pressão de bancos e marca 5o mês de baixa

A divisa norte-americana caiu 0,48 por cento, a 1,866 real na venda, depois de caminhar em território positivo durante a manhã, e renovou a mínima desde setembro do ano passado.

Em julho, o dólar acumula queda de 4,9 por cento, perfazendo o quinto mês consecutivo de baixa. No ano, o recuo chega a 20 por cento.

A depreciação do dólar em nível global adicionou mais pressão de baixa à moeda norte-americana no mercado doméstico. Ante uma cesta com as principais divisas globais, o dólar caía cerca de 1,3 por cento no final da tarde.

Somado a isso, os mercados acionários tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos operavam em território positivo no momento em que os negócios no mercado de câmbio local se encerraram com mais sinais de recuperação da economia.

(Reportagem de José de Castro)