Dólar cai com rolagem de dívida O dólar comercial fechou em baixa de 0,15%, cotado a R$ 3,315, influenciado pela informação do diretor de Política Monetária do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, sobre a intenção do BC em rolar 100% do vencimento de US$ 1,8 bilhão de títulos e contratos indexados ao dólar na próxima quinta-feira. Este montante inclui somente a rolagem do principal da dívida com este vencimento, pois o juro é pago periodicamente, informou o BC. No mercado da dívida, o C-Bond oscilou entre a máxima de 70,438 centavos de dólar e a mínima de 69,625 centavos de dólar. Às 18h12, o papel era negociado a 69,625 centavos de dólar, em baixa de 0,09%. No mesmo horário, o risco Brasil caía sete pontos, para 1.259 pontos base. Na BM&F, as taxas dos contratos de DI futuro continuam em queda, especialmente no caso dos prazos mais longos de vencimento. Contratos de curto e longo prazo tendem todos à mesma taxa, 25%, que é o nível atual da taxa Selic, visto pelo mercado como um teto dos juros. O mercado foi gostou da desaceleração verificada ontem no IGP-M (a primeira prévia do IGP-M de janeiro ficou em 1,34%, ante 3,75% do índice fechado em dezembro e 2,61% da primeira prévia do mês passado). Na bolsa de valores de São Paulo, depois de dois pregões de realização de lucros, o Ibovespa retomou a trajetória de alta nesta quinta-feira, alimentada pela inflação e dólar em queda, além do mercado norte-americano. A bolsa subiu 1,07%, com volume financeiro de R$ 579 milhões. Em Nova York, às 18 horas, a Nasdaq subia 2,85% e o Dow Jones valorizava 2,02%.