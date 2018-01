Dólar cai com rolagem de títulos; Bolsa em alta Depois de passar a manhã em alta, o dólar comercial estava a R$ 3,60 (queda de 1,10%), em reação positiva à rolagem de 100% do vencimento de swap cambial no dia 3 de fevereiro. A desaceleração da queda das Bolsas em Nova York também anima o mercado. A Bovespa também acompanhou a recuperação e subia 1,59% às 16h, impulsionada principalmente pelas ações da Petrobras PN (+4,37%).