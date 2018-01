Dólar cai com SMP e aposta de queda de juro nos EUA O dólar comercial encerrou hoje em queda de 0,41%, cotado na venda a R$ 1,967, após uma semana fechando em alta ou em estabilidade. Os analistas afirmaram que a queda do índice de confiança do consumidor norte-americano neste mês para o menor nível desde dezembro de 96 fez crescer a confiança do mercado de que o BC dos EUA vai cortar o juro amanhã. Essa aposta somada à expectativa, confirmada no fim da tarde, de cassação da liminar, que impedia a realização da licitação para venda das concessões do Serviço Móvel Pessoal (SMP), motivou tesourarias de bancos a vender o excesso de dólar que tinham em carteira. Uma entrada de recursos de cerca de US$ 200 mi, segundo operadores, também ajudou a derrubar o preço do comercial. A expectativa de ingresso de recursos externos no País no curto prazo, segundo profissionais de câmbio, animou os bancos a vender dólar hoje. Se for confirmada a queda de juro nos Estados Unidos amanhã, o mercado espera que haja migração de investidores estrangeiros para o Brasil, o que pode deprimir o dólar, ainda que momentaneamente. Além disso, também é esperado fluxo positivo por conta das licitações para venda das concessões do SMP.