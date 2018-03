Dólar cai e atinge menor valor desde 3 de setembro de 2008

O dólar no mercado doméstico caiu pela quarta sessão consecutiva e fechou nesta quarta-feira, 14, no menor preço desde 3 de setembro de 2008, quando terminou abaixo de R$ 1,70, cotado a R$ 1,6780. Hoje, o pronto encerrou nas mínimas da sessão, a R$ 1,703 (-1,39%) no balcão e a R$ 1,7025 (-1,48%) na BM&F. A desvalorização acumulada nesses quatro dias é de 3,02% no balcão. Em outubro, a perda apurada ante o real é de 3,89% e, no ano, de 27,07%. No mercado futuro, o dólar para novembro era negociado às 16h37 em baixa de 1,10%, a R$ 1,7085.

O tombo resultou, do lado interno, de fluxo cambial positivo e de expectativas de continuidade dos ingressos de recursos e, do front externo, pesaram as notícias favoráveis, que ampararam um aumento do apetite por risco nos mercados. Enquanto as Bolsas, o petróleo e algumas commodities metálicas subiram, o dólar ampliou sua trajetória de perdas lá fora e aqui.

Mais cedo, a disposição dos investidores em assumir posições consideradas mais arriscadas foi induzida por notícias melhores do que as esperadas, como o resultado da Intel acima das expectativas, os números favoráveis de exportações e importações da China, e o lucro do JPMorgan melhor do que as previsões. Nos EUA, as vendas no varejo caíram 1,5% em setembro, comportamento melhor do a previsão de queda de 2,1%.

À tarde, a ata da última reunião do Fed adicionou motivos à oferta da moeda americana ao indicar que os membros do comitê ressaltaram a incerteza quanto ao provável vigor da recuperação econômica nos EUA, disse a diretora de câmbio da AGK Corretora, Mirian Tavares. Segundo ela, essa avaliação dos membros do Fed sugere que poderá demorar o início do ciclo de alta de juros nos EUA - o que para ela deve começar em meados de 2010 - e isso contribuiu para a fraqueza do dólar. "Há muito dinheiro circulando nos mercado e os investidores estão atrás das melhores oportunidades, que combinam baixo risco e alto retorno financeiro. Com o grau de investimento dado pela Moody's ao Brasil no fim de setembro e a recuperação da economia local mais consistente do que a vista em países desenvolvidos e outros emergentes, os players não estão tendo dúvidas e estão vindo para cá", observou.

No mercado externo de câmbio às 17h03, o euro subia a US$ 1,4920 (de US$ 1,4887 ontem), mas chegou a atingir o maior patamar desde agosto de 2008 após a divulgação da ata, de US$ 1,4948. A libra esterlina avançava a US$ 1,5971, de US$ 1,5942 na véspera.

A migração de recursos estrangeiros para Brasil deve ampliar-se ainda mais, prevê Miriam. Os atrativos são as novas ofertas de ações, além das emissões externas de bancos e empresas locais.

As operações mais comentadas nas mesas hoje foram as ofertas de ações da Cetip e da Cyrela e as emissões externas do Banco do Brasil e da Odebrecht. Cetip e Cyrela juntas devem conseguir captar cerca de R$ 2 bilhões e a expectativa é de que a participação de estrangeiros seja grande. Na oferta pública de papéis da Tivit, a participação desses players foi de 80%. Além disso, a demanda na emissão externa do Banco do Brasil ontem, de US$ 13 bilhões para uma oferta de US$ 1,5 bilhão, confirmou o entusiasmo dos estrangeiros em relação ao País. A antecipação para hoje pela Cyrela do início de sua operação corrobora esse sentimento. Do mesmo modo, comenta-se que a captação da Odebrecht de US$ 300 milhões poderá ser estendida a US$ 500 milhões, segundo fontes próximas à operação.

Diante do derretimento das cotações à vista, o Banco Central atuou mais cedo hoje, pouco depois do meio-dia, ao contrário do que fez na véspera, quando fez o leilão de compra na meia hora final da negociação à vista. Hoje, a autoridade monetária adquiriu moeda com taxa de corte de R$ 1,7065.

Ainda na primeira parte da sessão, o Banco Central informou ao mercado que houve o ingresso líquido de dólares no Brasil em outubro até o dia 9 de US$ 3,725 bilhões. O resultado, ainda que preliminar, é mais que o dobro do registrado em todo o mês de setembro, quando ingressaram US$ 1,365 bilhão. Em igual período de outubro de 2008, dias após o agravamento da crise financeira mundial, o Brasil havia perdido US$ 1,744 bilhão. Somente na segunda semana de outubro, entre os dias 5 e 9, o fluxo cambial teve entrada líquida de US$ 2,300 bilhões.

No mesmo período, as compras de dólares realizadas pelo Banco Central somaram US$ 5,383 bilhões. O resultado preliminar do mês é bastante superior ao observado em todo o mês de setembro, quando foram adquiridos US$ 3,481 bilhões à vista. Com base nesses números, o mercado estima que a posição vendida dos bancos, que estava em US$ 3,276 bilhões no final de setembro, deve ter aumentado para quase US$ 5 bilhões no dia 9 deste mês.