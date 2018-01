Dólar cai e euro sobe após reforma cambial chinesa O dólar cai e o iene e o euro sobem na comparação com as principais moedas do mundo nesta quinta-feira, após a China anunciar mudanças na política cambial. Analistas do Mizuho Corporate Bank disseram que a medida pode levar a um período de prolongada valorização da moeda japonesa. Um analista do BNP Paribas disse que essa mudança é ruim para o dólar porque significa um ajuste das reservas de moeda em favor de divisas européias e asiáticas e em detrimento da moeda dos EUA. Logo após o anúncio, a moeda norte-americana recuava 1,64% ante o iene. O euro registrava valorização de 0,35%, a US$ 1,2194. No Brasil, a moeda norte-americana despencou no pregão eletrônico da BM&F, onde o contrato para agosto cotava o dólar a R$ 2,339 (-0,64%).