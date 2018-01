Dólar cai e risco Brasil despenca ao menor nível O tombo do risco Brasil para nova mínima histórica, de 194 pontos-base, e o dado favorável de inflação dos Estados Unidos determinaram mais um dia calmo no mercado doméstico, nesta sexta-feira que antecede o feriado de Natal. O dólar caiu pelo terceiro dia seguido, embalado ainda pelo fluxo cambial positivo, e o bem recebido superávit primário do setor público em novembro, de R$ 5,605 bilhões, que deve assegurar o cumprimento da meta de 4,25% do PIB este ano. O recuo das bolsas em Nova York após realizações de lucros foi acompanhado pela bolsa paulista, que registrou liquidez bastante reduzida. No mercado de juros da BM&F, o giro também foi fraco e as taxas exibiram ligeiras quedas no fechamento. O dólar à vista acentuou a queda nesta tarde para fechar na mínima do dia, cotado a R$ 2,147. No mercado de juros, os dados divulgados nesta sexta-feira aqui e nos Estados Unidos vieram positivos, mas não entusiasmaram. Por conta da proximidade do feriado prolongado de Natal, o mercado trabalhou de lado praticamente todo o dia. Depois da ligeira alta de quinta-feira, as taxas desaceleraram um pouco, e fecharam próximas da estabilidade. O volume foi muito estreito. Bolsa Os investidores já arrumaram as malas para o feriado prolongado de Natal, e o resultado no mercado de ações foi a baixa liquidez que durou praticamente todo o pregão. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) ficou de lado, acompanhando a queda do Dow Jones praticamente durante todo o dia. Apesar de o núcleo do índice de preços dos gastos com consumo (PCE) americano de novembro ter sido considerado positivo, o Dow Jones engatou uma realização de lucros que foi seguida pela praça paulista. No fechamento dos negócios, o Ibovespa recuou 0,07%, aos 43.355,7 pontos, e volume financeiro de apenas R$ 1,459 bilhão. O índice oscilou entre a mínima de 43.125 pontos (-0,6%) e a máxima de 43.602 pontos (+0,5%). Com o resultado de hoje, o Ibovespa acumula em dezembro alta de 3,4% e, no ano, de 29,59%.