Dólar cai e risco Brasil sobe Como o mercado brasileiro já havia reagido mal na segunda-feira aos novos atentados do final de semana na Árabia Saudia, hoje o dia foi mais calmo, apesar da alta recorde no preço do petróleo. O dólar devolveu parte da alta de 3,24% ontem e encerrou a terça-feira em queda de 1,38%, cotado a R$ 3,146. Entre os títulos brasileiros, o C-Bond fechou em baixa de 0,42% sobre a sexta-feira, cotado a US$ 0,887. O risco Brasil subiu 11 pontos, para 712 pontos base. A bolsa de São Paulo fechou estável em 19.546 pontos, com giro financeiro somou R$ 1,011 bilhão. O dia só não foi pior por causa da boa recomendação do banco de investimentos norte-americano Morgan Stanley para as ações brasileiras. O mercado de juros também devolveu parte do nervosismo de ontem. Na BM&F, os DIs de janeiro fecharam em 17,70%, contra 17,80% de ontem.